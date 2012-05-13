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Олимпиада
Армин Бачинович
№25
Полузащитник
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Команда
Виртус Ланчано
Гражданство
Словения
Дата рождения
24 окт. 1989 (31) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Палермо
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2
Палермо
0
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Палермо
4 : 4
Кьево
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
4
Кьево
4
был в запасе
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
Наполи
2 : 0
Палермо
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Палермо
0
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Фиорентина
0 : 0
Палермо
56'
56'
56'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 49' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0
Палермо
0
минуты: 49' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
Палермо
0 : 2
Ювентус
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
0
Ювентус
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29'
29'
29'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
1
Палермо
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
Палермо
1 : 3
Наполи
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1
Наполи
3
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Новара
2 : 2
Палермо
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 37' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Новара
2
Палермо
2
минуты: 37' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 34'
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
минуты: 1' - 34' / Италия. Серия А, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
Парма
0 : 0
Палермо
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
0
Палермо
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
Ювентус
3 : 0
Палермо
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Палермо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Палермо
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
80'
80'
80'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Рома
1 : 0
Палермо
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
1
Палермо
0
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Палермо
2 : 0
Сиена
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
2
Сиена
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Лацио
0 : 0
Палермо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
0
Палермо
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур