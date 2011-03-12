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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мирослав Славов
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 сент. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
12.03.2011
12 марта 2011
сб
14:00
Анжи
0 : 0
Краснодар
12.03.2011
12 марта 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур