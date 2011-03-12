Мирослав Славов
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 сент. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2011 12 марта 2011 сб 14:00
Анжи
0 : 0
Краснодар
12.03.2011 12 марта 2011 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур