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Олимпиада
Константин Базелюк
№11
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
СКА-Хабаровск
-:-
Нижний Новгород
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
-
Нижний Новгород
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Оренбург
27'
43'
27'
43'
27'
43'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
8:00
27'
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
32'
32'
32'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
32'
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Текстильщик
24'
24'
24'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
8:00
24'
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
11:30
СКА-Хабаровск
3 : 2
Нефтехимик
50'
50'
50'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
11:30
50'
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
21', 47'
64'
21', 47'
64'
21', 47'
64'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
21', 47'
64'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Иртыш
39'
39'
39'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
8:00
39'
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 19 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
1
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 16 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 10 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур