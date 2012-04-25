Даниэле Корвиа
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 нояб. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Катания
1 : 2
Лечче
88'
88'
88'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
88'
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
был в запасе
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
90'
90'
90'
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
90'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
90'
90'
90'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе