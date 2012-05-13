Гильермо Джиакомацци
№29
Полузащитник
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Команда
Перуджа
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
21 нояб. 1977 (43) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Лечче
4 : 2
Рома
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
35'
35'
35'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
71'
71'
71'
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
81'
81'
81'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 0
Интер
41'
41'
41'
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
41'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 20 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
48'
48'
48'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур