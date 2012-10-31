Стефано Феррарио
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 марта 1985 (36) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Парма
3 : 2
Рома
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
3
Рома
2
был в запасе