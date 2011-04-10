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Олимпиада
Симоне Сини
№13
Защитник
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Команда
Бари
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 апр. 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1
Лечче
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Ювентус
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3
Кьево
2
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Лечче
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2
Лечче
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1
Лечче
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур