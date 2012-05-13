Доминик Малонга
№24
Нападающий
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Конго
Дата рождения
8 янв. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
Чезена
2 : 3
Рома
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
был в запасе
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 21 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Интер
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
Палермо
0 : 1
Чезена
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Палермо
0
Чезена
1
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 47' - 80'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 47' - 80' / Италия. Серия А, 14 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
2 : 0
Дженоа
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 13 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Сиена
2 : 0
Чезена
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сиена
2
Чезена
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:30
Чезена
0 : 0
Фиорентина
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
0
Фиорентина
0
был в запасе