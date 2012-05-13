Лука Чеккарелли
№77
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 мая 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
Чезена
2 : 3
Рома
13.05.2012 13 мая 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Интер
2 : 1
Чезена
57'
57'
57'
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
57'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 8' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 8' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
65'
65'
65'
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
72'
72'
72'
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
был в запасе
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 1 тур