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Джузеппе Де Фьюдис
№8
Полузащитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 июля 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2010/2011
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015
18 мая 2015
пн
22:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Верона
3 : 3
Чезена
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Чезена
0 : 1
Рома
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 25 тур
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 0
Чезена
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 24 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
2 : 0
Чезена
12'
12'
12'
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Чезена
2 : 3
Торино
76'
76'
76'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Чезена
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
74'
74'
74'
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
был в запасе
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