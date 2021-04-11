Марко Пароло
№16
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 янв. 1985 (36) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021 12 марта 2021 пт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 20:30
Лацио
-:-
Торино
02.03.2021 02 марта 2021 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
-
Торино
-
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Сампдория
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
87'
87'
87'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Лацио
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Лацио
3
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
Кротоне
0 : 2
Лацио
45'
45'
45'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0
Лацио
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 8 тур