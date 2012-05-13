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Олимпиада
Маурицио Лауро
№6
Защитник
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Команда
Анкона
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 марта 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
Чезена
2 : 3
Рома
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 22'
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
минуты: 1' - 22' / Италия. Серия А, 38 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
5'
5'
5'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 8'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 1' - 8' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
8'
56'
8'
56'
8'
56'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
27'
61'
27'
61'
27'
61'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Аталанта
4 : 1
Чезена
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Чезена
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Интер
65'
65'
65'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Чезена
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Парма
2 : 0
Чезена
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Сиена
2 : 0
Чезена
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сиена
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:30
Чезена
0 : 0
Фиорентина
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
36'
36'
36'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Чезена
1 : 2
Лацио
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Чезена
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
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