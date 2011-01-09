Алекс Теодорани
№0
Вратарь
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 сент. 1991 (29) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 0
Дженоа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
0
Дженоа
0
был в запасе
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
был в запасе