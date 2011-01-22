Риккардо Таддеи
№31
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 сент. 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур