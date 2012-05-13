Андреа Караччиоло
№99
Нападающий
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Команда
Новара
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 сент. 1981 (39) лет
Рост
194
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Новара
3 : 0
Чезена
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 37 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Новара
0 : 4
Ювентус
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
Новара
2 : 1
Лацио
83'
83'
83'
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 13:30
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2
Лацио
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
Наполи
2 : 0
Новара
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
Новара
1 : 1
Дженоа
90'
90'
90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
Рома
5 : 2
Новара
17'
17'
17'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:30
17'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 35' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 35' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Сиена
0 : 2
Новара
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0
Новара
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Катания
3 : 1
Новара
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Новара
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 0
Аталанта
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Интер
0 : 1
Новара
56'
56'
56'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
0
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
Новара
1 : 2
Кьево
02.02.2012 02 февр. 2012 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Палермо
2 : 0
Новара
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Фиорентина
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Наполи
6 : 1
Дженоа
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 40'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6
Дженоа
1
минуты: 1' - 40' / Италия. Серия А, 1 тур
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:45
Дженоа
0 : 1
Интер
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0
Интер
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Сиена
0 : 2
Дженоа
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
0
Дженоа
2
был в запасе