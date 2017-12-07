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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Панайотис Коне
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
26 июля 1987 (33) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
0
АЕК
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
АЕК
2 : 2
Риека
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Риека
2
был в запасе