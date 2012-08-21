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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адам Вош
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
9 сент. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
21:45
Базель
1 : 2
ЧФР Клуж
21.08.2012
21 авг. 2012
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЧФР Клуж
2
был в запасе