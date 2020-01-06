Гаэтано Берарди
№28
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
21 авг. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:56
Арсенал
1 : 0
Лидс
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:56
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала