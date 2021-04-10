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Олимпиада
Себастьян Де Майо
№87
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1987 (34) года
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
90'
90'
90'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
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