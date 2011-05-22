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Олимпиада
Давиде Дзоболи
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 окт. 1981 (39) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Брешиа
2 : 2
Фиорентина
89'
89'
89'
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
25'
25'
25'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Сампдория
3 : 3
Брешиа
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3
Брешиа
3
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Дженоа
3 : 0
Брешиа
75'
75'
75'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011
11 марта 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
18'
74'
18'
74'
18'
74'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
18'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
56'
56'
56'
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Брешиа
1 : 1
Ювентус
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1
Ювентус
1
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Парма
2 : 0
Брешиа
56'
56'
56'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур