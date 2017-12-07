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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Никола Леали
№1
Вратарь
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Команда
Перуджа
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 февр. 1993 (28) лет
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Зюлте-Варегем
3 : 2
Лацио
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зюлте-Варегем
3
Лацио
2
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лацио
2 : 0
Зюлте-Варегем
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лацио
2
Зюлте-Варегем
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур