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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сирил Теро
№77
Нападающий
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 апр. 1983 (37) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
20:15
Фиорентина
7 : 1
Рома
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
20:15
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
7
Рома
1
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
17:00
Торино
0 : 2
Фиорентина
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Торино
0
Фиорентина
2
был в запасе