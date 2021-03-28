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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Ледиан Мемушай
№20
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Албания
Дата рождения
7 дек. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Албания
0 : 2
Англия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
минуты: 71' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0 : 1
Албания
17'
17'
17'
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 62'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
минуты: 1' - 62' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур