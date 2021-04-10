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Теннис
Олимпиада
Лука Силигарди
№26
Нападающий
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 янв. 1988 (33) года
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
Фиорентина
2 : 1
Кротоне
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2
Кротоне
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Кротоне
0 : 2
Лацио
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0
Лацио
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 84' - 89'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
минуты: 84' - 89' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:00
Кротоне
1 : 2
Аталанта
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1
Аталанта
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур