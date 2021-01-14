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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Д'Алессандро
№77
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 февр. 1991 (30) лет
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2011/2012
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Кубок, 1/8 финала