Франческо Капуто
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 авг. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
90'
90'
90'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
52'
52'
52'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
49'
49'
49'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
49'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
25'
25'
25'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
25'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
6'
6'
6'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
6'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
5
Сассуоло
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
56'
34'
56'
34'
56'
34'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
56'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 1
Сассуоло
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сассуоло
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 7 тур
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
85'
85'
85'
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
85'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
58'
85'
58'
85'
58'
85'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:00
58'
85'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур