Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Никола Страмбелли
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 сент. 1988 (32) года
Рост
168
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Рома
1 : 0
Бари
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Бари
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Сампдория
3 : 0
Бари
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3
Бари
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Катания
1 : 0
Бари
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
1
Бари
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
0 : 1
Парма
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
0
Парма
1
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кьево
0 : 0
Бари
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Бари
0
был в запасе