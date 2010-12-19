Мауро Боеркио
№78
Вратарь
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Команда
Бари
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 авг. 1989 (31) год
Рост
196
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1
Палермо
1
был в запасе