Рафаэль Мартиньо
№29
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 янв. 1988 (33) года
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Рома
4 : 0
Виртус Энтелла
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4
Виртус Энтелла
0
был в запасе
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:00
Дженоа
3(6) : 3(7)
Виртус Энтелла
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Дженоа
3(6)
Виртус Энтелла
3(7)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала