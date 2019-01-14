Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Англия
Косово
Бельгия
Мальта
Франция
Норвегия
Китай
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рафаэль Мартиньо
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карпи
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 янв. 1988 (33) года
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2010/2011
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
Рома
4 : 0
Виртус Энтелла
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4
Виртус Энтелла
0
был в запасе
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:00
Дженоа
3(6) : 3(7)
Виртус Энтелла
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Дженоа
3(6)
Виртус Энтелла
3(7)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала