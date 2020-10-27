Милан Джурич
№18
Нападающий
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Команда
Чезена
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
22 мая 1990 (30) лет
Рост
199
Вес
99
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
Сампдория
1 : 0
Салернитана
89'
89'
89'
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Сампдория
1
Салернитана
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала