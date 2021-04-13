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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
Данилу Перейра
№15
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 сент. 1991 (29) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
ПСЖ
-:-
Бавария
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
ПСЖ
-
Бавария
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Бавария
2 : 3
ПСЖ
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бавария
2
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
10.03.2021
10 марта 2021
ср
23:00
ПСЖ
1 : 1
Барселона
10.03.2021
10 марта 2021
ср
23:00
минуты: 59' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
ПСЖ
1
Барселона
1
минуты: 59' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
16.02.2021
16 февр. 2021
вт
23:00
Барселона
1 : 4
ПСЖ
16.02.2021
16 февр. 2021
вт
23:00
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Барселона
1
ПСЖ
4
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала