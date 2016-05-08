Николо Черубин
№3
Защитник
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Команда
Падова
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 дек. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Наполи
2 : 1
Аталанта
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Аталанта
1
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 37' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
1
Кьево
0
минуты: 37' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Палермо
2 : 2
Аталанта
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Аталанта
2
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3
Рома
3
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Милан
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2
Милан
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Аталанта
0
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Ювентус
06.03.2016 06 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
0
Ювентус
2
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1
Аталанта
1
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Эмполи
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Верона
2 : 1
Аталанта
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Дженоа
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0
Дженоа
2
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
67'
67'
67'
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
26'
26'
26'
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
26'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур