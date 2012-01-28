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Олимпиада
Весли (Весли Лопес Бельтрам)
№11
Полузащитник
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Команда
Палмейрас
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 июня 1987 (33) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Байер
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Байер
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
Шальке-04
5 : 0
Вердер
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
5
Вердер
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
Вердер
4 : 1
Вольфсбург
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
4
Вольфсбург
1
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Бавария
4 : 1
Вердер
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
4
Вердер
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:30
Вердер
2 : 0
Штутгарт
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
2
Штутгарт
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Вердер
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
5
Вердер
0
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Кельн
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3
Кельн
2
был в запасе
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
Аугсбург
1 : 1
Вердер
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
1
Вердер
1
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
21:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:30
Ганновер-96
3 : 2
Вердер
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
3
Вердер
2
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:30
Вердер
2 : 1
Герта
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2
Герта
1
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Вердер
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1
Вердер
1
был в запасе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:30
Вердер
2 : 0
Гамбург
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Гамбург
0
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Вердер
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1
Вердер
2
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Вердер
5 : 3
Фрайбург
90'
90'
90'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
90'
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5
Фрайбург
3
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:30
Байер
1 : 0
Вердер
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Вердер
2 : 0
Кайзерслаутерн
71'
71'
71'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 59' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2
Кайзерслаутерн
0
минуты: 59' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур