Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Антуан Гризманн
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Маркос Аоас Корреа
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Англия
Бельгия
Мальта
Франция
Китай
Норвегия
Уфа
Динамо
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Манчестер Сити
Бавария
ЦСКА
Реал
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симон Ланер
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1984 (37) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Фиорентина
5
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Наполи
3
был в запасе