Симон Ланер
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1984 (37) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018 10 марта 2018 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Фиорентина
5
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Наполи
3
был в запасе