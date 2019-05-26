Африйе Аква
№18
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Гана
Дата рождения
5 янв. 1992 (29) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
27'
27'
27'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
27'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1
Эмполи
2
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2
СПАЛ
4
был в запасе
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019 15 апр. 2019 пн 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
90'
90'
90'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
37'
37'
37'
11.03.2019 11 марта 2019 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
37'
37'
37'
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
37'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
90'
90'
90'
07.02.2019 07 февр. 2019 чт 22:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Эмполи
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
33'
33'
33'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2
Сампдория
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе