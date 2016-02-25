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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пайтим Касами
№7
Полузащитник
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 июня 1992 (28) лет
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 2
Андерлехт
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
1
Андерлехт
2
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Андерлехт
1 : 0
Олимпиакос
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Андерлехт
1
Олимпиакос
0
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала