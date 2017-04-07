Сантьяго Гарсия
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 июля 1988 (32) года
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Вердер
3 : 0
Шальке-04
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Хоффенхайм
1 : 1
Вердер
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
68'
68'
68'
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Байер
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур