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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Сантьяго Гарсия
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 июля 1988 (32) года
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:30
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
Вердер
3 : 0
Шальке-04
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
Хоффенхайм
1 : 1
Вердер
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
68'
68'
68'
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Байер
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур