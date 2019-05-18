Эсекьель Муньос
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 окт. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
Уэска
2 : 1
Леганес
18.05.2019 18 мая 2019 сб 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2
Леганес
1
был в запасе
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур