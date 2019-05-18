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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эсекьель Муньос
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
8 окт. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Уэска
2 : 1
Леганес
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2
Леганес
1
был в запасе
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур