Матей Выдра
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Бернли
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 мая 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
-:-
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
-
Ньюкасл Юнайтед
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
28'
28'
28'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
28'
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
4'
4'
4'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
4'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Эвертон
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
1
Эвертон
1
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Бернли
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
5
Бернли
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
Бернли
1 : 0
Кристал Пэлас
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Бернли
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 20:30
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
0
Бернли
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур