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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Олимпиада
Медхи Бенатиа
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
14:30
Ювентус
2 : 1
Сампдория
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Сампдория
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Аталанта
2 : 2
Ювентус
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Ювентус
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:30
Ювентус
1 : 0
Рома
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Рома
0
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
22:30
Ювентус
1 : 0
Интер
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
1
Интер
0
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
Фиорентина
0 : 3
Ювентус
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Ювентус
3
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
34'
34'
34'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1
Ювентус
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
30'
30'
30'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0
Ювентус
2
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Наполи
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
3
Наполи
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
Ювентус
2 : 1
Сассуоло
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
Парма
1 : 2
Ювентус
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Ювентус
2
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
Ювентус
2 : 0
Лацио
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Кьево
2 : 3
Ювентус
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2
Ювентус
3
был в запасе