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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Камилло Сиано
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 февр. 1990 (31) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Фиорентина
1 : 1
Наполи
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1
Наполи
1
был в запасе