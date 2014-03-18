Гильермо Бурдиссо
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 апр. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2014 18 марта 2014 вт 22:45
Челси
2 : 0
Галатасарай
18.03.2014 18 марта 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
2
Галатасарай
0
был в запасе