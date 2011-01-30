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Евро-2020
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Олимпиада
Марко Костантино
№22
Вратарь
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Команда
Модена
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 мая 1991 (29) лет
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
Ювентус
1 : 2
Удинезе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:45
Ювентус
1 : 1
Рома
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1
Рома
1
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Брешиа
1 : 1
Ювентус
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1
Ювентус
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:45
Милан
1 : 2
Ювентус
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1
Ювентус
2
был в запасе