Нванкво Обиора
№4
Полузащитник
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Команда
Академика
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
12 июля 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 9 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:30
Ювентус
4 : 1
Парма
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4
Парма
1
был в запасе