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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Рубен Суарес
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 февр. 1979 (42) года
Рост
168
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
был в запасе