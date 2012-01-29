Рафа Хорда
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 янв. 1984 (37) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1
Хетафе
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 21:45
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
Леванте
0 : 0
Мальорка
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Мальорка
0
был в запасе