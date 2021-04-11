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Евро-2020
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Биатлон
Водные виды
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Теннис
Олимпиада
Висенте Иборра
№21
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 янв. 1988 (33) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Вильярреал
-:-
Осасуна
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
-
Осасуна
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
18:15
Бетис
1 : 1
Вильярреал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 40'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 40' / Испания. Примера, 13 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Вильярреал
73'
73'
73'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:15
Вильярреал
1 : 1
Реал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
27'
27'
27'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
18:00
Кадис
0 : 0
Вильярреал
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
17:00
Вильярреал
2 : 1
Валенсия
12'
12'
12'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
79'
79'
79'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 1 тур