Висенте Иборра
№21
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 янв. 1988 (33) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Вильярреал
-:-
Осасуна
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
-
Осасуна
-
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
Бетис
1 : 1
Вильярреал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 18:15
минуты: 1' - 40'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 40' / Испания. Примера, 13 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
Вильярреал
0 : 0
Эльче
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0
Эльче
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Вильярреал
73'
73'
73'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:15
Вильярреал
1 : 1
Реал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
27'
27'
27'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
Вильярреал
2 : 0
Вальядолид
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
Кадис
0 : 0
Вильярреал
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
Вильярреал
2 : 1
Валенсия
12'
12'
12'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
79'
79'
79'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
Вильярреал
1 : 1
Уэска
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1
Уэска
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 1 тур