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Евро-2020
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Олимпиада
Горка Ларреа
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 апр. 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Валенсия
0 : 0
Леванте
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0
Леванте
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Эркулес
90'
90'
90'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2
Эркулес
1
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1
Леванте
1
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
78'
78'
78'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
Леванте
1 : 4
Севилья
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1
Севилья
4
был в запасе