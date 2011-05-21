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Олимпиада
Давид Серра
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 авг. 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Валенсия
0 : 0
Леванте
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0
Леванте
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Леванте
0 : 0
Спортинг
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Спортинг
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1
Леванте
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Депортиво
0 : 1
Леванте
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0
Леванте
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 1
Мальорка
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Мальорка
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2
Хетафе
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
42'
42'
42'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
3 : 1
Расинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Расинг
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Депортиво
2
был в запасе
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Леванте
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Леванте
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
73'
73'
73'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
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