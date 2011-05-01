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Олимпиада
Маноло Рейна
№1
Вратарь
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Команда
Химнастик
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 июля 1983 (37) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Леванте
0 : 0
Спортинг
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Спортинг
0
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
20:00
Атлетико
4 : 1
Леванте
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
4
Леванте
1
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Эркулес
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2
Эркулес
1
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
90'
90'
90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
3 : 1
Малага
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3
Малага
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Депортиво
0 : 1
Леванте
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0
Леванте
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 1
Мальорка
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Мальорка
1
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Эспаньол
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Эспаньол
0
был в запасе
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Осасуна
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2
Осасуна
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2
Леванте
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
22:00
Вильярреал
0 : 1
Леванте
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
0
Леванте
1
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2
Хетафе
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Спортинг
1 : 1
Леванте
4'
4'
4'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Спортинг
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
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